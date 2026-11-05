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        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Eski TBMM Başkanı Şentop, Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Şentop, Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bir üniversite öğrencisinin her sorunun cevabını bilmesi zaten gerekmez ama bir sorunun cevabını nerede arayacağını bilmesi gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Eski TBMM Başkanı Şentop, Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bir üniversite öğrencisinin her sorunun cevabını bilmesi zaten gerekmez ama bir sorunun cevabını nerede arayacağını bilmesi gerekir." dedi.

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şentop, Nihat Gökyiğit Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı ders verdi.

        Şentop, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

        Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatları boyunca meslek edinmenin yanı sıra nasıl bir birey olacakları üzerine de düşünmeleri gerektiğini belirten Şentop, üniversite eğitiminin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığını ifade etti.

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        Şentop, Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir" sözünü hatırlatarak, bilginin insanın kendisini tanımasına ve sorumluluklarının farkına varmasına katkı sağladığını belirtti.

        İnsan öğrendikçe yeteneklerini ve eksikliklerini daha iyi fark ettiğini dile getiren Şentop, "İnsan öğrendikçe kendini de tanır, neye kabiliyeti olduğunu, nerede eksik kaldığını görür. Kendi kararlarının başkalarının hayatında doğurduğu sonuçların farkına varır. Böylece bilgisiyle beraber insanın sorumluluğu da büyür." diye konuştu.

        - "İnsanların geçmişlerini bilmeleri başkalarının geçmişlerine de saygı duymalarını sağlayacaktır"

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        Şentop, Artvin'in tarihine de değinerek, kentin 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nin ardından Rus idaresine geçtiğini, sonraki yıllarda farklı işgal ve idare değişiklikleri yaşadığını, 7 Mart 1921'de yeniden ana vatana kavuştuğunu anlattı.

        Kendi ailesinin köklerinin bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde bulunan bir şehre dayandığını aktaran Şentop, insanların kendi geçmişlerini bilmelerinin başkalarının geçmişlerine de saygı duymalarını sağlayacağını ifade etti.

        Şentop, öğrencilere Artvin'i yakından tanımaları tavsiyesinde bulunarak, kentin tarihini, kültürünü ve yerel yaşamını araştırmalarını istedi.

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        - "Araştırarak ve emek vererek bilgi edinmek önemli"

        Gençlere kendi düşüncelerini oluşturabilmeleri için öğrenmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Şentop, başkalarının hazır cevaplarını tekrarlamak yerine araştırarak ve emek vererek bilgi edinmenin önemini vurguladı.

        Şentop, üniversite öğrencilerinin bilmek ile bildiğini sanmak arasındaki farkı gözetmesi gerektiğini belirterek, bir konuda görüş bildirmeden önce bilgi sahibi olunmasının önemine işaret etti.

        İnsanların bilmedikleri konularda görüş bildirmek zorunda olmadığını dile getiren Şentop, "Bunu bilmiyorum, araştırmam lazım diyebilmek aslında bir olgunluktur. Bir üniversite öğrencisinin her sorunun cevabını bilmesi zaten gerekmez ama bir sorunun cevabını nerede arayacağını bilmesi gerekir. Üniversite bunu öğretir." ifadesini kullandı.

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        Törende, Artvin Valisi Turan Ergün ve AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın da konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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