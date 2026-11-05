Artvin'de sağanak sonrası dereler coştu

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Artvin’in sahil kesimlerinde sağanak etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi de yağışın ardından coştu, o anlar kameraya yansıdı.

Artvin’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi’nin coşkun akışı kameraya yansıdı.

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