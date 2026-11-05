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        Artvin'de sağanak sonrası dereler coştu

        Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi'nin coşkun akışı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Artvin'de sağanak sonrası dereler coştu

        Artvin’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi’nin coşkun akışı kameraya yansıdı.

        Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Artvin’in sahil kesimlerinde sağanak etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi de yağışın ardından coştu, o anlar kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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