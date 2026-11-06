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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu Artvin'de emek buluşmasına katıldı

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Artvin'de çalışma hayatı ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu Artvin'de emek buluşmasına katıldı

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Artvin'de çalışma hayatı ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çerkezoğlu, Atapark Meydanı'nda düzenlenen emek buluşmasında, Artvin'in ardından programlarına Manisa, Muğla, Kırşehir, Adana, Mersin ve Diyarbakır'da devam edeceklerini belirtti.

        Çerkezoğlu, DİSK olarak gelirde, vergide ve emeklilikte adalet ile demokrasi olmak üzere dört temel talepleri bulunduğunu kaydetti.

        Asgari ücretin ve diğer ücretlerin artırılması gerektiğine işaret eden Çerkezoğlu, vergi yükünün çalışanların üzerinde olduğu düzeni kabul etmediklerini aktardı.

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        Emekli aylıklarının artırılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesini istediklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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