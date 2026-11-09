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        Artvin'de kar yağışı etkili oldu

        ARTVİN'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Artvin'de kar yağışı etkili oldu

        ARTVİN'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

        Meteorolojinin uyarısının ardından Artvin'de, gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Kentin simgelerinden olan Atatepe bölgesindeki Atatürk heykeli de karla kaplandı. Okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürürken, kentteki kar manzaraları kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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