Artvin'de kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin uyarısının ardından Artvin'de, gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Kentin simgelerinden olan Atatepe bölgesindeki Atatürk heykeli de karla kaplandı. Okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürürken, kentteki kar manzaraları kameraya yansıdı.

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