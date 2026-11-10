Artvin'de 10 Kasım'da dev Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundular

Artvin’de bulunan 22 metre yüksekliğinde ve 60 ton ağırlığındaki dev Atatürk heykeli, 10 Kasım’da ziyaretçilerini ağırladı. Atatürk’ü anmak için heykelin bulunduğu alana gelen vatandaşlar, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Anma kapsamında, heykelin yanında bulunan 60 metre yüksekliğindeki direkte dalgalanan Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Artvin’de vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümünde dünyanın en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

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