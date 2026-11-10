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        Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı

        ARTVİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 288 öğrencinin hazırladığı özel koreografiyle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı

        ARTVİN’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde 288 öğrencinin hazırladığı özel koreografiyle anıldı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde kentte törenle anıldı. Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel hazırlanan koreografide Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05’i ve vefat yıl dönümünü simgeleyen figürler oluşturdu. Öğrenciler, programda Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açtı. Adım adım yürüyerek 09.05'te saat figürü içerisinde konumlanan 288 öğrencinin o anları da dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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