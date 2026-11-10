Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı
ARTVİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 288 öğrencinin hazırladığı özel koreografiyle anıldı.
ARTVİN’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde 288 öğrencinin hazırladığı özel koreografiyle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde kentte törenle anıldı. Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel hazırlanan koreografide Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05’i ve vefat yıl dönümünü simgeleyen figürler oluşturdu. Öğrenciler, programda Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açtı. Adım adım yürüyerek 09.05'te saat figürü içerisinde konumlanan 288 öğrencinin o anları da dronla havadan görüntülendi.
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