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        Kaybolan kuzu 'Şanslı Boncuk', 3 gün sonra karlı dağları aşıp eve döndü

        ARTVİN'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin 'Şanslı Boncuk' adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Kaybolan kuzu 'Şanslı Boncuk', 3 gün sonra karlı dağları aşıp eve döndü

        ARTVİN'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin ‘Şanslı Boncuk’ adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi.

        Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan Yalduz ailesinin kuzusu, köpeğin peşine takılınca ahırdan yaklaşık 3-4 kilometre uzaklaşarak kayboldu. Kurt ve ayı gibi yabani hayvanların bulunduğu bölgede kuzunun kaybolduğunu fark eden aile bireyleri seferber oldu. Dronla havadan arama yapan, traktör, otomobil ve yaya olarak bölgeyi taradı. Ancak gece gündüz 3 gün süren aramalara rağmen küçük hayvandan iz bulunamadı. Aile kuzularının yabani hayvanlara yem olmasından endişe etti. Umutların azaldığı sırada, akşam saatlerinde evlerinin önünden gelen kuzu sesini duyan emekli din görevlisi Nimet Yalduz, dışarı çıktığında kayıp kuzuyu karşısında gördü. Üzeri karla kaplı halde kapıda beliren sevimli hayvanı görünce büyük sevinç yaşayan aile, ‘Şanslı Boncuk’ adını verdikleri kuzuyu saç kurutma makinesiyle ısıttı, evde özenle besledi.

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        Günlerce aradıkları kuzunun döndüğünü anlatan Nimet Yalduz, "Kaybolunca çok üzüldük. Allah'a çok dua ettim. Hayvanlara su verecektim, baktım kapıda meledi. Şaşırdık. Koştum baktım, kuzu gelmiş. Çok sevindik, çok huzurlu ve mutlu olduk” dedi.

        Kuzunun bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Türkan Yalduz ise "Çok üzüldük, canımız yandı. Bulamayınca adak adamıştım. O parayı ihtiyaç sahiplerine verdik. Geldiğinde üzerinde bir parmak kadar kar vardı. Saç makinesiyle kuruttuk, ekmek ve otla besledik. Allah'a şükür, hasta olmadı" diye konuştu.

        Aile fertlerinden Fatih Yalduz da arama sürecinde dron çekimleri yaptıklarını belirterek, "Yabani hayvanların bulunduğu o dağlardan kuzunun sağ salim kurtulup bize geri dönmesi bizi çok şaşırttı ve sevindirdi. Eve alıp hücreleri yenilensin diye saç kurutma makinesiyle ısıttık, karnını doyurduk. Traktörle aradık. Aracımızla aradık. Dronla çekimler yaptık. Fakat hiçbir yerde bulamadık. Yaya olarak kilometrelerce yol yürüdük. Gecesinde, gündüzünde seslenerek, bağırarak hiçbir şekilde karşılık alamadık. Çok şükür geri döndü. Onun adı Boncuk’tu şimdi ‘Şanslı Boncuk’ oldu” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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