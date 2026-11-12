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        Artvin'de sigaradan kestaneye kaçakçılık operasyonları: 32 kişi yakalandı

        Artvin'de jandarma ekiplerinin ekim ayında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında sigara, alkollü içki, tütün ve gümrük kaçağı kestanenin de aralarında bulunduğu çok sayıda ürün ele geçirildi, 32 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Artvin'de sigaradan kestaneye kaçakçılık operasyonları: 32 kişi yakalandı

        Artvin’de jandarma ekiplerinin ekim ayında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında sigara, alkollü içki, tütün ve gümrük kaçağı kestanenin de aralarında bulunduğu çok sayıda ürün ele geçirildi, 32 kişi yakalandı.

        Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 131 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 5 bin 604 paket kaçak sigara, 162 litre kaçak alkollü içki, 3 sigara doldurma makinesi, 417 içi tütün doldurulmuş makaron, 174 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 2 kilogram nargile tütünü ve 340 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ele geçirildi.

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        92 kilogram gümrük kaçağı kestane ele geçirildi

        Ekipler ayrıca 813 muhtelif süs eşyası, 13 elektrikli küçük ev aleti ve 92 kilogram gümrük kaçağı kestane ele geçirdi. Ortaya çıkarılan olaylarda toplam 32 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve genel sağlığının korunması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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