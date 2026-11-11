Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Çay üreticilerinden Efor Çay'a ödeme tepkisi

        Çay üreticilerinden Efor Çay'a ödeme tepkisi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde eylül ayında Efor Çay'a teslim edilen yaş çayların bedellerinin henüz ödenmemesi ile ilgili Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Çay üreticilerinden Efor Çay'a ödeme tepkisi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde eylül ayında Efor Çay'a teslim edilen yaş çayların bedellerinin henüz ödenmemesi ile ilgili Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

        Yıldızbayrak, "Efor çay, üreticinin alın terini daha ne kadar bekleteceksiniz. Eylül ayında bu insanların çayını aldınız. ödemelerin ekim ayı sonunda yapılacağını söylediniz. Ekim bitti, kasım ayındayız. İnsanlar hâlâ kendi paralarını bekliyor. Bu insanlar size güvenerek çayını teslim etti. Alacağı paraya güvenerek evine erzak aldı, borçlandı, kirasını erteledi, ödemelerini planladı. Şimdi soruyorum: bu insanların verdiği sözleri kim yerine getirecek? borçlarını kim ödeyecek? evlerinin ihtiyaçlarını kim karşılayacak? Bu insanlar çayını toplarken, sırtında taşırken, kantara teslim ederken görevini yerine getirdi. şimdi sıra sizde! Üreticiden sabır beklemeye hakkınız yok. zaten yeterince beklediler. bir insanın kendi parasını alabilmek için haftalarca beklemesi, her gün hesabını kontrol etmesi kabul edilemez" dedi.

        REKLAM

        "Çaykur Arhavi'de üreticiyi özel çay fabrikalarına çay vermeye mecbur bırakmamalı"

        Çaykur'un Arhavi'de üreticiyi özel çay fabrikalarına çay vermeye mecbur bırakmaması gerektiğini de kaydeden Yıldızbayrak, "Arhavi'ye yeni bir çay fabrikası yapılması artık ertelenmemelidir. Çaykur, bu konuda süreci hızlandırmalı, yaş çay alım ve işleme kapasitesini artırmalıdır. Üreticinin önünde daha fazla seçenek olmalıdır. İnsanlar çayını nereye vereceği konusunda çaresiz bırakılmamalı, ürününü teslim ederken de parasını alırken de sıkıntı yaşamamalıdır. Çay sektöründe tekelleşmeye izin verilmemelidir. Çay üreticisi tek bir firmanın ya da sınırlı sayıdaki alıcının kararlarına mahkûm edilmemelidir. Rekabet ortamı korunmalı, üreticinin emeğinin karşılığını güvence altına alacak adımlar atılmalıdır. Çaykur'un bölgedeki kapasitesinin güçlendirilmesi yalnızca üreticinin ürününü satabilmesi açısından değil, yaş çay piyasasında dengenin korunması açısından da önemlidir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Artvin'de 288 öğrenci Atatürk'ü koreografiyle andı
        Artvin'de 288 öğrenci Atatürk'ü koreografiyle andı
        Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı
        Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı
        Artvin'de 10 Kasım'da dev Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundular
        Artvin'de 10 Kasım'da dev Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundular
        Dağların zirvesindeki köyde kışa hazırlık
        Dağların zirvesindeki köyde kışa hazırlık
        Kafkasör Yaylası'nın karlı manzarası tabloları aratmadı
        Kafkasör Yaylası'nın karlı manzarası tabloları aratmadı
        Artvin'de karda mahsur kalan çoban ve 300 koyunu kurtarıldı
        Artvin'de karda mahsur kalan çoban ve 300 koyunu kurtarıldı