Türküler eşliğinde imece usulü yufka açıp kışa hazırlanıyorlar

Artvin'de kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde kadınlar, kış hazırlıkları başladı. Yufka, silor, erişte, makarna ve börek için bir araya gelen kadınlar eğlenceli bir ortamda kışlıklarını hazırlıyor.

Sonbaharla birlikte kış hazırlıklarına başlayan kadınlar, imece usulüyle bir araya gelerek sabahın erken saatlerinde hamur yoğuruyor. Büyük hamur teknelerinde dinlendirilen hamurlar, ardından tahta masalarda oklavalarla ince ince açılıyor. Odun sobasının sıcaklığında çalışan kadınlar, bir yandan hamur yoğurup yufka açarken bir yandan da yöreye özgü şarkılar ve türküler söylüyor. Sohbetlerin ve ezgilerin eşlik ettiği hazırlıklar, komşular arasındaki dayanışmayı da güçlendiriyor.

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Her ev için sırayla toplanıyorlar

Sırayla her evin kışlık yiyeceklerini hazırlamak için toplanan kadınlar, işleri el birliğiyle tamamlıyor. Kimi hamur yoğururken kimi yufka açıyor, kimi de erişte ve makarna kesiyor. Hazırlanan yiyecekler, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Kadınlar, kuşaktan kuşağa aktarılan kış hazırlığı geleneğini yerel ezgiler ve imece kültürüyle yaşatmayı sürdürüyor.