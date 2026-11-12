Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Türküler eşliğinde imece usulü yufka açıp kışa hazırlanıyorlar

        Türküler eşliğinde imece usulü yufka açıp kışa hazırlanıyorlar

        Artvin'de kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Türküler eşliğinde imece usulü yufka açıp kışa hazırlanıyorlar

        Artvin'de kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

        Artvin'in Borçka ilçesinde kadınlar, kış hazırlıkları başladı. Yufka, silor, erişte, makarna ve börek için bir araya gelen kadınlar eğlenceli bir ortamda kışlıklarını hazırlıyor.

        Sonbaharla birlikte kış hazırlıklarına başlayan kadınlar, imece usulüyle bir araya gelerek sabahın erken saatlerinde hamur yoğuruyor. Büyük hamur teknelerinde dinlendirilen hamurlar, ardından tahta masalarda oklavalarla ince ince açılıyor. Odun sobasının sıcaklığında çalışan kadınlar, bir yandan hamur yoğurup yufka açarken bir yandan da yöreye özgü şarkılar ve türküler söylüyor. Sohbetlerin ve ezgilerin eşlik ettiği hazırlıklar, komşular arasındaki dayanışmayı da güçlendiriyor.

        REKLAM

        Her ev için sırayla toplanıyorlar

        Sırayla her evin kışlık yiyeceklerini hazırlamak için toplanan kadınlar, işleri el birliğiyle tamamlıyor. Kimi hamur yoğururken kimi yufka açıyor, kimi de erişte ve makarna kesiyor. Hazırlanan yiyecekler, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Kadınlar, kuşaktan kuşağa aktarılan kış hazırlığı geleneğini yerel ezgiler ve imece kültürüyle yaşatmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Komisyonun adı belli oldu
        Komisyonun adı belli oldu
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Artvin'de sigaradan kestaneye kaçakçılık operasyonları: 32 kişi yakalandı
        Artvin'de sigaradan kestaneye kaçakçılık operasyonları: 32 kişi yakalandı
        Artvin'de 25 bin 735 fidan toprakla buluşturulacak
        Artvin'de 25 bin 735 fidan toprakla buluşturulacak
        Çay üreticilerinden Efor Çay'a ödeme tepkisi
        Çay üreticilerinden Efor Çay'a ödeme tepkisi
        Artvin'de 288 öğrenci Atatürk'ü koreografiyle andı
        Artvin'de 288 öğrenci Atatürk'ü koreografiyle andı
        Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı
        Artvin'de öğrenciler, Atatürk'ü özel koreografiyle andı
        Artvin'de 10 Kasım'da dev Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundular
        Artvin'de 10 Kasım'da dev Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundular