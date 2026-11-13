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        Dereye düşen köpeği belediye başkanı ve itfaiye ekipleri kurtardı

        ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde düştüğü derede kayalıklar arasında mahsur kalan köpek, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Dereye düşen köpeği belediye başkanı ve itfaiye ekipleri kurtardı

        ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde düştüğü derede kayalıklar arasında mahsur kalan köpek, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        İlçeden geçen Ardahan karayolu güzergahındaki Köprüler Deresi mevkisinde derede kayalıklar arasında kalan bir köpeğin sudan çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleriyle bölgeye giden Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, ceketini çıkarıp debisi yüksek dereye inip, kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yılmaz ve itfaiye ekipleri, iple indiği derede köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. ‘Bobi’ adı verilen köpek, ilk tedavisinin ardından barınağa götürüldü.

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        Kurtarma çalışmasını anlatan Başkan Yılmaz, “Sonbaharın sona ermesiyle birlikte sürüler yaylalardan dönüyor. Çoban köpekleri de su içmek için dereye iniyor. Bobi de su içmek için indiği sırada dengesini kaybederek dereye düşmüş, bir daha çıkamamış. İhbar gelince ben de bölgeye gittim. İyi ki de gitmişim. Ekip arkadaşlarıma yardım ettim, birlikte bobiyi kurtardık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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