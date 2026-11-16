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        Sürücüler, kıyısında uçurumların olduğu dar ve virajlı yoldan tünelle kurtulacak

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar ve keskin virajlı yapısıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürerken, projenin tamamlanması ile ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Sürücüler, kıyısında uçurumların olduğu dar ve virajlı yoldan tünelle kurtulacak

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar ve keskin virajlı yapısıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürerken, projenin tamamlanması ile ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

        Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden olan Artvin'de sürücüler, dar, virajlı ve dik rampalarla dolu uçurumların yer aldığı şehirden uzak bazı köy yollarında araç kullanıyor. Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu, dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. 1960’lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve o tarihten bu yana ciddi iyileştirme yapılmayan yolda, bir tarafı dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafı da sarp kayalıklar çevreliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçiş yapmakta zorlandığı güzergahta, karşılıklı gelen sürücüler birbirine yol vermek için beklerken tehlikeli anlar yaşıyor. Öğdem grup yolu için bölgede 19 Aralık 2018'de ihale edilen proje doğrultusunda başlatılan tünel çalışmaları sürerken, yapılacak tünellerle yolun daha güvenli hale getirilip, 7 köyün ilçe merkeziyle ulaşımının kış aylarında da kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

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        'TÜNELLE RAHATA KAVUŞACAĞIZ'

        Öğdem köyü muhtarı Mustafa Turan, yapılacak olan tünelle 7 köye hizmet veren yolun rahata kavuşacağını ifade ederek, "Öğdem yolu, sürekli gündeme geliyor. Yol denildiği zaman akla Artvin gelir, Yusufeli gelir. Öğdem bölge yolu zordur. 1960’lı yıllarda yapılmış bir yoldur burası. Kayalar patlatılarak yapılmış ve o yıldan sonra da bu kayalara el sürülmemiş. Büyük araçlar geçemiyor. Yolun altıda tehlikeli bir yamaç ve dere var. Üstündeki kaya da şapka gibi yolu kapatmış, altından geçilemiyor. Bu yol, 7 köye hizmet ediyor. Yolumuzda bir proje başlatıldı, çalışmalar yapılıyor. İnşallah yapılacak tünellerle rahata kavuşacağız" dedi.

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        'ARACIM YOLA SIĞMIYOR'

        Sürücülerden Metin Şişman, yolda büyük araçla ilerlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracımda malzeme var ama mecburen geri döneceğim. Aracım yola sığmıyor, sağ taraf kayalara değiyor. Aracım uzun ve yüksek olduğu için geçiş yapamadım. Yol çok tehlikeli. Bu yolda ilerlemek çok zor. Bir taraf hep uçuruma gidiyor" diye konuştu.

        'BU YOLLARDA ARAÇ SÜRMEK ÇOK TEHLİKELİ

        Mehmet Cezayirli, yoldan geçiş yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 20 dakikadır araçların birbirine yol vermesini bekliyoruz. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yollarda araç sürmek çok zor ve tehlikeli. Milletvekilimiz Faruk Çelik’in sıkı takip ve çalışmaları sonucunda inşallah bölgemiz yeni ve konforlu yoluna kavuşmuş olacak" dedi.

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        'YAMACA BAKMAYA KORKUYORUZ'

        Kerim Dizor da "Devletimiz buraya da el attı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araç kullanmak zor; küçük araçlarla geçtiğimiz halde yamaca doğru bakmaya korkuyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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