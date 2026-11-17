Bu saatlerde Artvin ve Borçka yönünden Hopa’ya gidecek sürücüler, eski Cankurtaran yoluna yönlendirilecek. Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşmak isteyen sürücüler de aynı güzergâhı kullanacak.

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan önemli ulaşım güzergâhlarından Cankurtaran Tüneli’nde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle 1718 Kasım 2026 tarihlerinde, saat 08.30 ile 17.00 arasında tünelin Borçka’dan Hopa yönüne giden tüpü araç trafiğine kapalı olacak.

Artvin’de Cankurtaran Tüneli’nin BorçkaHopa yönü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iki gün boyunca belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

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