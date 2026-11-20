Artvin’in Yusufeli ilçesinde 191 afet konutu ile 127 TOKİ sosyal konutunun temeli törenle atıldı. 1 milyar 200 milyon liralık yatırımla inşa edilecek konutların bir yıl dolmadan hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı’nın 2022 yılında su tutmaya başlamasının ardından eski ilçe merkezi sular altında kaldı. Yusufeli Barajı’nın yapımı nedeniyle ilçe merkezinin Yansıtıcılar ve Sakut mevkilerinde kurulan yeni yerleşim yerine taşındı. Yeni ilçe merkezinde 2 bin 698 konut ve 296 iş yeri inşa edilirken, barajdan etkilenen köyler için de 507 köy evi yapıldı.

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Taşınmanın üzerinden dört yıl geçerken, ilçede hem uzun süredir ev bekleyen afetzedeler hem de sosyal konut hak sahipleri için yeni bir yatırım başlatıldı. Projedeki 191 AFAD konutu, geçmiş yıllarda heyelan, yangın ve çığ gibi afetlerden etkilenen ve hak sahipliği daha önce belirlenen vatandaşlar için yapılacak. Toplam 318 konutluk projenin temel atma töreni Livane Mahallesi’nde düzenlendi.

Törende konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, 1 milyar 200 milyon lira bedelli yatırımla yapılacak konutları bir yıl dolmadan hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi. TOKİ’nin Artvin genelinde 4 bin 14 konutu tamamladığını, bin 128 konutun yapımının sürdüğünü belirten Ergün, kurumun il genelindeki yatırımlarının 5 bin 142 konut ve 290 iş yerini kapsadığını kaydetti. İl Özel İdaresi ve KÖYDES kapsamında son 20 yılda yapılan kırsal altyapı yatırımlarının bugünkü fiyatlarla 27,5 milyar lira değerinde olduğunu ifade eden Ergün, Yusufeli’nin taşınma sürecine ilişkin, "Tabii ki bu süreçte zorluklar oldu. Bazı sıkıntılar da yaşandı. Hepiniz görüyorsunuz ki bugün şunu gururla söyleyebiliyoruz, Yusufeli, konut stokunun kalitesi açısından Türkiye’nin en iyi 35 ilçesinden biri haline geldi. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. Yani biz sadece maddi duygularla mutlu olmamız mümkün değil. Bizim hatıralarımız da aşağıda kaldı" dedi.

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Törende konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise yeni alanlar belirlendikçe ilçedeki afet ve sosyal konut sayısının artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurban kesildi. Vali Ergün, Milletvekili Çelik ve protokol üyelerinin butona basmasıyla konutların temeline ilk beton döküldü.