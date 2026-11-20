YUSUF OKUR - Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan Aykut Subaşı, ailesine ait eski mereğin (samanlık) tahtalarını kullanarak kurduğu turizm tesisinde, dünyayı gezerek uzaktan çalışan dijital göçebelere konaklama, çalışma ve etkinlik yapma imkanı sunuyor.

Turizm eğitiminin ardından uluslararası bir şirkette işe başlayan Subaşı, çalışmalarını çeşitli Avrupa ülkelerinde 5 yıl dijital göçebe olarak sürdürdü.

Memleketi Şavşat'a dönen 32 yaşındaki Subaşı, ailesine ait arazide turizm tesisi kurmaya karar verdi. Gerekli izinleri alan Subaşı, özellikle dijital göçebelerin hem işlerini yapabilecekleri hem de tesiste, çadırda ya da karavanda konaklayabilecekleri altyapıyı oluşturdu.

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Aile büyüklerinden kalan mereğin eski tahtalarını tesisin inşaatında ve peyzajında kullanan Subaşı, yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından "Merek" adlı turizm işletmesini haziran ayında faaliyete geçirdi.

Girişimci Aykut Subaşı, AA muhabirine, Şavşat'a gelen dijital göçebelere işlerini sürdürebilmeleri için ortam sunduklarını söyledi.

Yeni hizmete girmesine rağmen tesiste dünyanın farklı yerlerinden misafirleri ağırladıklarını anlatan Subaşı, "Özellikle Avrupa ve Amerika çoğunlukta şu anda. Bunların birçoğu kısa dönem kalıyorlar. Bazıları bir ay, bazıları 1,5 ay kalıyor. Geliştirdiğimiz destinasyon yönetim sistemiyle gün içinde bazı zamanlarda çalışıyorlar, bazı zamanlarda yürüyüş yapıyorlar ve çeşitli spor aktivitelerine katılıyorlar." dedi.

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İşletmede çalışmaların çok güzel ilerlediğini belirten Subaşı, "İnşallah 2027 yılında çok daha fazla yerli ve yabancı turisti burada ağırlayacağız." diye konuştu.

- "Tesisi bir nebze film setine benzetmeye çalıştık"

Aykut Subaşı, dünyayı gezerek çalışanlara "dijital göçebe" denildiğine işaret ederek, "Böyle bir coğrafyada dünyanın her yerinden gelebilecek insanları, konaklama, çeşitli teknolojik ve çalışma altyapısı sunarak ağırlıyoruz. Dijital göçebeler, dünyanın farklı yerlerini gezerek, gittikleri yerlerde kısa veya uzun dönem kalarak hem para kazanıyorlar hem de kendi gezme tatminlerini yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Çocukluğundan beri ailesi ile mereğin önünde bir araya geldikleri günleri çok sevdiğini dile getiren Subaşı, şöyle devam etti:

"Doğaya zarar vermeden, betonarmeyi sıfıra indirerek yaptığımız tesis, modern insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği kalitede. Babaannemin lokma döktüğü veya aile büyüklerimizin sosyalleştiği bir alandı aslında mereğin önü. Tesisi, aileme ait mereğin eski tahtalarını kullanarak yaptık. Sanat yönetmeniyle çalıştım burayı yaparken. Tesisi bir nebze film setine benzetmeye çalıştık. Çünkü gelen insanların klasik bir oteldense daha farklı konsepte sahip bir yerde çalışmaları, etkinlik ve çeşitli atölyelere katılmaları bizi daha mutlu edecekti. O yüzden eski tahtaları da kullanarak yeni bir tesis kurduk."

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Subaşı, gelecek yıllarda tesisi büyütmeyi, kazancının bir bölümünü bölgenin sosyoekonomik kalkınması için faydalı olacak projeleri hayata geçirmek için kullanmayı planladığını sözlerine ekledi.