Edinilen bilgiye göre heyelan, Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünün Dereler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığınları yola sürüklenince köye ulaşım kapandı.

Artvin’de iki gündür etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanda dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapattı. Yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

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