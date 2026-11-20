ArdanuçArdahan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bilbilan Yaylası güzergahındaki Geçitli köyü mevkisinde ekipler, yola toprak set çekerek araç geçişini engelledi. Yolun kapalı olduğu, güzergahayerleştirilen uyarı levhalarıyla sürücülere duyuruldu. Yolun bahar aylarına kadar kapalı kalacağı bildirilirken, yetkililer sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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