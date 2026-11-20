Ekiplerin bölgeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, yola düşen kaya parçalarını ve dalları kaldırarak yolu açmaya çalıştı. Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılması bekleniyor.

BorçkaGüreşen yolunun Çamlı Tünel girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları ile fındık dalları yola sürüklendi. Yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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