Çağlayan ve Bazgiret köyleri arasında vadi yamacında yükselen dev kayanın üst bölümündeki çıkıntı taç görünümü verirken, alt bölümündeki hatlar bir insan siluetini çağrıştırıyor. Bölge halkı, bu benzerlik nedeniyle kayaya "Vadiyi bekleyen kral" adını verirken, içerik üreticisi Sinan Aydın'ın kaydettiği görüntülerde, vadiye hâkim noktada yükselen kayanın heykeli andıran silueti ve çevresindeki ormanlık yamaçlar görülüyor.

Bölge halkı dev kayaya "Vadiyi bekleyen kral" adını verirken, kaya, belirli bir açıdan bakıldığında başında taç bulunan bir kral silüetini andırıyor.

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