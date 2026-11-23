Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle Çeltikdüzü köyünün baraj gölü altında kalan evleri ve camisi yeniden gün yüzüne çıktı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve temelden 275 metre gövde yüksekliğine sahip Yusufeli Barajı'nın 2022’de su tutmasının ardından köyün bir bölümü baraj gölü altında kaldı.

Mevsimsel yağış durumu ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının enerji üretim planlamasına bağlı olarak Yusufeli Barajı'nda su seviyesi düştü.

Su seviyesinin düşmesiyle Çeltikdüzü köyünün baraj gölü altında kalan evleri ve camisi yeniden ortaya çıktı.

REKLAM

Köye giderek gün yüzüne çıkan evleri ve camiyi izleyen Yusufeli ilçe sakinlerinden Erol Ünal, barajın suları çekilince köyün eski evlerini, sokaklarını ve camisini görmeye çalıştıklarını söyledi.

Ünal, "Eski hatıralarımızı, sokaklarımızı görmeye çalışıyoruz. Camiyi görmeye çalışıyoruz. Burada baktığı zaman geçmişimiz var, hatıralarımız var, sokaklarımız var. Onların ruhu vardı. O ruhu bulmaya çalışıyoruz. İşin kısa özeti bu." dedi.

Baraj nedeniyle taşındıkları yeni yerleşim yerine alışmakta zorlandıklarını, zaman zaman eski evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek geçmişi yad ettiklerini söyleyen Ünal, eski yerleşime geldiklerinde evlerinin, caminin ve okulun yerini aradıklarını belirtti.

REKLAM

Ünal, "Dönem dönem gelip seyrediyoruz eski benim evim neredeydi, cami neredeydi, okul neredeydi? Gençler belki buraya adapte olacaklar ama yaşlı insanlar da gelip bakacaklar." dedi.