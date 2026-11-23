Artvin’de Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) hizmete alınışının 4. yılı dolayısıyla iki video paylaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü, Yusufeli Barajı ve HES’in yapım sürecini ‘Büyük Emeğin Hikâyesi’ başlıklı videoyla anlattı. Belgesel niteliğindeki videoda, dağlık arazide ve zorlu şartlarda yürütülen inşaat çalışmalarına yer verildi.

Yıl dönümüne özel bir diğer videoda ise barajın görüntülerini Bora Duran’ın ‘Sana Doğru’ şarkısı eşliğinde yayımladı. Paylaşımda, "Görenleri hayran bırakan heybeti ve eşsiz güzelliğiyle ülkemizin gururu Yusufeli Barajı 4 yaşında" ifadelerine yer verildi.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın hidroelektrik santrali 558 megavat kurulu güce sahip. Tesisin yıllık ortalama enerji üretimi 1,9 milyar kilovatsaat.