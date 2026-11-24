YUSUF OKUR - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde çok uzun yıllardır zeytincilikle uğraşan bir ailenin ferdi olan Muhammet Yılmaz, babasının köyde zeytinyağı işleme tesisi kurma hayalini KOSGEB desteğiyle gerçeğe dönüştürdü.

Yusufeli Barajı ile ilçenin yeni yerleşim yerinin inşası sırasında bölgede faaliyet gösteren şirketlerin şantiyelerinde işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Yılmaz, Yağcılar köyüne dönerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Yılmaz, babasının ve dört kuşaktır zeytincilikle uğraşan ailesinin zeytinyağı üretim tesisi kurma hayalini gerçekleştirmek için 2025 yılında proje hazırlayarak KOSGEB'e başvurdu.

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KOSGEB'den 1 milyon 200 bin lira hibe alan Yılmaz, bu desteğe kendi sermayesini de ekleyerek zeytinyağı üretim tesisi kurdu.

Yılmaz, 20 Ekim 2025'te faaliyete geçen tesiste eşi ve eğitimini sürdüren oğluyla çalışıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, babası başta olmak üzere aile fertlerinin uzun yıllardır kurduğu zeytinyağı üretim tesisi hayalini gerçekleştirmek ve kendisine yeni bir ekmek kapısı açmak için KOSGEB'den aldığı hibeyle işletmeyi kurduğunu söyledi.

Kırsalda iş yapmak isteyen girişimcilere devletin destek verdiğini ifade eden Yılmaz, "Ben de devletimizin desteğiyle böyle bir işletme kurdum." dedi.

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Tesisi eşiyle birlikte işleten Yılmaz, eğitimini sürdüren oğlunun da köyde bulunduğu süre boyunca kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, "Soğuk sıkım zeytinyağı tesisi olarak kurduk burayı, faaliyete geçirdik. 2025 yılının 10'uncu ayında biz burayı açtık. Günlük yaklaşık 2-2,5 ton zeytin işleyebiliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Yağcılar köyünün yanı sıra Tarakçılar, Esenyaka ve Demirkent ile Artvin merkeze bağlı köylerdeki üreticilere de hizmet verdiklerini ifade etti.

Köylülerin tesisi sahiplendiğini belirten Yılmaz, "Hatta şöyle diyenler de oluyor, bu tesis senin değil, bizim tesisimiz. O kadar da sahipleniyorlar. Herkes yoğun ilgi gösteriyor. Yapmış olduğumuz işlerden de çok memnunlar. Hizmetlerini en iyi şekilde alıp memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar." diye konuştu.

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Yılmaz, "Geçen yıl kendi zeytinimizle beraber 20 ton civarında zeytin işledik. Bu sene rekolte geçen seneye nazaran yüzde 50 daha iyi." dedi.

Köylerinin bölgenin en büyük zeytin köyü olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu bölgedeki zeytinlerimizin yüzde 99'u atalarımızdan yadigar bölgeye özgü Butko zeytinidir. Düşük asit oranı ve yüksek yağ verimiyle öne çıkan üstün lezzet ödülü almış bir zeytindir. Dededen, babadan bana intikal eden 350 zeytin ağacım var. Bunun tamamı Butko zeytinidir."

Yılmaz, üretim alanını genişletmek için orman vasfından çıkmış 350 dönüm araziye 5 bin zeytin fidanı dikmeyi planladığını ifade etti.

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Yılmaz, tesise gelen ürünün kaydını tuttuklarını ve işlenen toplam zeytin miktarının hasat sonunda belli olacağını belirtti.

- Baba oğluyla gurur duyuyor

Muhammet Yılmaz'ın 82 yaşındaki babası Aziz Yılmaz da ailesinin başlıca geçim kaynağı olan zeytinciliği küçük yaşta babasından ve dedesinden öğrendiğini, bu birikimi çocuklarına ve torunlarına aktardığını söyledi.

Zeytinin hem ailesi hem de köyü için çok değerli bir tarım ürünü olduğunu belirten Yılmaz, eskiden zeytinlerini sıktırmak için çuvalları sırtlarında taşıyarak engebeli arazide kilometrelerce yürüyüp işletmeye götürdüklerini anlattı.

Yaşadıkları güçlükler nedeniyle kardeşiyle yıllarca köylerinde bir zeytinyağı tesisi kurmayı hayal ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Oğlum Muhammet bu hayalimi gerçekleştirdi. Şimdi çevre köylerden de zeytinini sıktırmaya gelenler oluyor. Hem oğlumla gurur duyuyorum hem de köyümüze böyle bir tesis kazandırdığı için seviniyorum." diye konuştu.

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Pamukçular köyünde zeytin yetiştiren 80 yaşındaki Nizamettin Çırakman da bu sezon bir tona yakın zeytin topladığını, ürününün yaklaşık 400 kilogramını Yağcılar köyündeki tesise getirdiğini söyledi.

Çırakman, getirdiği zeytinin bir bölümünü sıktırarak zeytinyağı elde ettiğini, bir bölümünü de işletmeye sattığını kaydetti.

Yusufeli zeytininin sağlığa çok faydalı olduğunu ifade eden Çırakman, "Yusufeli zeytinini yiyen, yağına ekmeğini batıranın doktora ihtiyacı yok. Ben 80 yaşındayım, hiç doktora gitmedim." dedi.