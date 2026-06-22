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        Artvin'de kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarına devam edildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sekizinci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Artvin'de kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarına devam edildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sekizinci gününde sürüyor.

        Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya (68) için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

        Aramalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma, Artvin Jandarma Komutanlığı, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisinden oluşan 72 kişi katıldı.

        Trabzon Jandarma Arama Kurtarma ekipleri dere yatağındaki suya girerek, kaya ve ağaçların altlarında sondaj çubuklarıyla arama yaptı.

        Hopa Deniz Polisi ekipleri de derenin Deriner Barajı'na birleştiği noktada botlarla göl yüzeyinde, dalgıçlar ise su altında arama çalışmalarını sürdürdü.

        AFAD ve diğer ekipler de arama yapılan 15 kilometrelik güzergahta gözlem, dron ve dürbünlerle kıyıdan çalışmalara katıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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