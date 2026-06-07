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        Artvin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Murgul ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Artvin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Murgul ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        R.K. (73) idaresindeki 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir (26) yönetimindeki motosiklet, Borçka-Murgul kara yolu üzerindeki Murgul Tünelinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.K. (71), İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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