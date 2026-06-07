Artvin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Artvin'in Murgul ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Artvin'in Murgul ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
R.K. (73) idaresindeki 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir (26) yönetimindeki motosiklet, Borçka-Murgul kara yolu üzerindeki Murgul Tünelinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.K. (71), İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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