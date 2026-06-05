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        Artvin'de öğrencilerin fiziksel gelişimine destek için okullara barfiks istasyonu kuruluyor

        Artvin'de, öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek için okul bahçelerine barfiks istasyonları kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Artvin'de öğrencilerin fiziksel gelişimine destek için okullara barfiks istasyonu kuruluyor

        Artvin'de, öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek için okul bahçelerine barfiks istasyonları kuruluyor.


        "Oyna Artvin Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim, Spor, Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile okul bahçelerinde barfiks istasyonları kurulmaya başlandı.

        Artvin'deki tüm okulları kapsayan projeyle ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğrencilerin sağlıklı gelişen, iyi ve başarılı bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi.


        İlk etapta 50 okul bahçesine barfiks istasyonu kurulacağını belirten Acar, "Özellikle barfiks istasyonlarını tercih etmemizin nedeni günümüzde çocuklarımızın çalışma masasında, ders kitapları ile oyun araçları karşısında oturarak zaman geçirmesi ve bu durumun çocuklarımızdaki omurga ve boyun düzleşmesi, skolyoz gibi hastalıkların sıklaşmasına neden olmasıdır." dedi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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