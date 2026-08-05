Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk yaralandı

        Artvin'de uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Artvin'de uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Mert G'nin (17) kullandığı ATV, Kaçkar Mahallesi Ahırlar mevkisinde virajı alamayarak uçuruma devrildi.

        Kazada sürücü Mert G. ile araçta bulunan Ömer G. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        ATV şarampole yuvarlandı; 2 ağır yaralı
        ATV şarampole yuvarlandı; 2 ağır yaralı
        Beslediği boğasının saldırısına uğradı, oğlunun müdahalesiyle hayatta kaldı
        Beslediği boğasının saldırısına uğradı, oğlunun müdahalesiyle hayatta kaldı
        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Artvin'de 3 asırlık 'Pancarcı Geleneği' şenliklerle yaşatıldı
        Artvin'de 3 asırlık 'Pancarcı Geleneği' şenliklerle yaşatıldı
        Artvin'in saklı hazinesi; 3'üncü 'Karagöl' keşfedilmeyi bekliyor
        Artvin'in saklı hazinesi; 3'üncü 'Karagöl' keşfedilmeyi bekliyor
        Sarp Sınır Kapısı Artvin'in ihracatını yüzde 50 arttırdı
        Sarp Sınır Kapısı Artvin'in ihracatını yüzde 50 arttırdı