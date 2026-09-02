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        Artvin'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Artvin'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Yusufeli Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz'ün kullandığı 08 YA 397 plakalı kamyonet, Avcılar-Köprügören köy yolunda uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Tüysüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tüysüz'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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