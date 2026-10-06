Artvin'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, doğalgaz çalışmalarının ardından yapılması planlanan üstyapı düzenlemesinin teknik gereklilikler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geciktiğini söyledi.

Erdem, makamında düzenlediği basın toplantısında, İnönü Caddesi'nde 6 Ağustos'ta başlayan doğalgaz kazısının 26 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti.

Cadde boyunca yaklaşık 600 metrelik kazı yapıldığını ifade eden Erdem, doğalgaz borularının döşenmesinin ardından kullanılan dolgu malzemesinin oturması için beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bekleme süresinin zeminin durumuna göre 2 ila 3 ay arasında değişebildiğini anlatan Erdem, erken yapılacak parke döşemesinin daha sonra çökmelere neden olabileceğini vurguladı.

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İnönü Caddesi ile belediye arasındaki bölümde yapılacak üstyapı çalışmasının maliyetinin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu belirten Erdem, "Teknik ekibin önerisi doğrultusunda zeminin oturması için bekledik. Bu memleketin insanlarının verdiği vergiyle bize gelen katkıdan 3 milyon lirayı 3-5 ay sonra çöpe atmak bize çok etik gelmedi. Teknik mesele olmasa 10 ila 15 gün arasında orayı parke yapmamız çok kolaydı ama yaptığımız parke 2 ay sonra çökecekti." dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde tamamlanan bölümde ise doğalgaz, su veya kanalizasyon kazısı yapılmadığını ifade eden Erdem, zeminin parke döşemeye uygun olması sayesinde çalışmanın planlanan sürede bitirildiğini kaydetti.

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Cumhuriyet Caddesi'ndeki yeni etap çalışmalarına yarın başlanacağını ve ilk etapta yaklaşık 1200 metrekarelik alanda parke döşeneceğini belirten Erdem, hava koşullarının uygun olması halinde çalışmayı 6 ila 8 günde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İkinci etapta ise yaklaşık 1300 metrekarelik alanda çalışma yapılacağına işaret eden Erdem, 15 Ekim'de başlayacak çalışmayı ise 10-12 günde tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Erdem, üçüncü etapta ise Atapark ile Cami Meydanı arasındaki 1200 metrekarelik alanda parke döşeneceğini, çalışmanın tahminen 10 gün süreceğini kaydetti.