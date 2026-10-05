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        Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

        Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

        Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.

        Sabah saatlerinde Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede yoğun sis etkili oldu.

        Sis bulutlarının üzerinde kalan Karçal Dağları'nın zirveleri ise güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.

        Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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