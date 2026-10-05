Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Giriş: 05.10.2026 - 10:12 Güncelleme:
Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Sabah saatlerinde Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede yoğun sis etkili oldu.
Sis bulutlarının üzerinde kalan Karçal Dağları'nın zirveleri ise güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.
Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.
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