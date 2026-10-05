Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Sabah saatlerinde Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede yoğun sis etkili oldu.

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