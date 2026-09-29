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        Çocuk yaşta başladığı berberlikte 63 yılı geride bıraktı

        YUSUF OKUR - Artvinli 75 yaşındaki Hakkı Seyhan, çocuk yaşta başladığı berberlik mesleğini, işine duyduğu sevgi ve çalışma azmiyle yıllardır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Çocuk yaşta başladığı berberlikte 63 yılı geride bıraktı

        YUSUF OKUR - Artvinli 75 yaşındaki Hakkı Seyhan, çocuk yaşta başladığı berberlik mesleğini, işine duyduğu sevgi ve çalışma azmiyle yıllardır sürdürüyor.

        Babası hayatını kaybedince ailesine destek olmak amacıyla 12 yaşında berber çırağı olarak çalışmaya başlayan Seyhan, ustasının yanında yıllarca mesleğin inceliklerini öğrendi.

        Askerliğini de berber olarak yapan Seyhan, terhisinin ardından kendi iş yerini açtı. 1975'te açtığı ilk dükkanının ardından 1988'de bugün çalıştığı iş yerine geçen Seyhan, yaklaşık 38 yıldır 6 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

        İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam eden Seyhan, ailesinin "artık bırak" yönündeki tavsiyelerine rağmen her sabah iş yerinin yolunu tutuyor.

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        - "Bu iş yeri olmazsa sağlığımı kaybederim"

        Makasını ve usturasını 63 yıldır elinden düşürmeyen Hakkı Seyhan, AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı berberliğin zamanla hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Babasının 1962'de vefat etmesinin ardından Kılıçkaya köyünden Artvin'e geldiğini anlatan Seyhan, 12 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yıllar boyunca sürdürdüğünü belirtti.

        Seyhan, ustasının yanında yıllarca çalıştığını dile getirerek, askerliğini de berber olarak yaptığını, terhisinin ardından kendi iş yerini açtığını ifade etti.

        Mesleği bırakması yönündeki aile tavsiyelerine rağmen çalışmaya devam ettiğini aktaran Seyhan, geçen yıl bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini ve 10 günlük dinlenmenin ardından yeniden dükkanının yolunu tuttuğunu kaydetti.

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        Seyhan, çalışmanın kendisi için yalnızca geçim kaynağı olmadığını vurgulayarak, "Bu iş yeri olmazsa sağlığımı kaybederim. Sabahtan kalkacağım, dükkana gideceğim. Dükkanı temizleyeceğim, oturacağım, müşteri gelecek, sohbet edeceğim. Ben buna alışmışım." dedi.

        - "Hayatım berberlikte geçti"

        Sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğine dikkati çeken Seyhan, "Askerde de berberdim. Burada da berberim. Hayatım berberlikte geçti." diye konuştu.

        Seyhan, klasik stilleri tercih ettiğini belirterek, "Ben tıraşlarda eski model gidiyorum. Yeni modellerden pek anlamıyorum. Belli yaş grubuna hitap ediyorum. O yüzden genç berberlere hayranım." ifadesini kullandı.

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        Genç berberlere mesleklerini sabırla sürdürmeleri tavsiyesinde bulunan Seyhan, zanaatın altın bir bilezik olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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