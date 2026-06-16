Hopa Kaymakamı Arslantürk'ten öğrenci korosuna ziyaret

Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci korosunu ziyaret etti.



Müzik Öğretmeni Mehmet Nuri Naili şefliğinde çalışmalarını sürdüren koroyla bir araya gelen Arslantürk, öğrencilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Öğrencileri başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Arslantürk, gençlerin sanatsal faaliyetlere gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Arslantürk'e ziyarette kurum amirleri de eşlik etti.







