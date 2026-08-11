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        Hopa Kaymakamı Karakaya, kan bağışı aracını ziyaret etti

        Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Hükümet Konağı önünde hizmet veren mobil Türk Kızılay kan bağışı aracını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Hopa Kaymakamı Karakaya, kan bağışı aracını ziyaret etti

        Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Hükümet Konağı önünde hizmet veren mobil Türk Kızılay kan bağışı aracını ziyaret etti.

        Karakaya, Kızılay yetkililerinden kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kan bağışının önemine dikkati çeken Karakaya, Türk Kızılay'ın afetlerde ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

        Karakaya, bir ünite kanın üç kişinin hayatına dokunabildiğini belirterek, sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Mobil kan bağışı aracında kan veren vatandaşlarla sohbet eden Karakaya, duyarlılıkları dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

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        Türk Kızılay personelinin taleplerini de dinleyen Karakaya, çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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