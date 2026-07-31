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        Ticaret Bakanı Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz." dedi.

        Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunun en uç noktasında yer alan Sarp Gümrük Kapısı'nın, çok önemli bir uluslararası ticaret, lojistik ve ulaştırma koridoru olduğunu söyledi.

        Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak daha önce 1988'de açılan, 2008’de yenilenen ve 2019'da büyütme çalışması yapılan Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunduklarını belirterek Gürcistan'ın, Türkiye için çok değerli bir komşu olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin Gürcistan ile 3 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sarp Gümrük Müdürlüğü ve gümrük kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz. Çok modern, güzel bir gümrük kapımız var. Burada değerli çalışma arkadaşlarımız, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz ve ekibi ticareti hızlandırmak için 7 gün 24 saat canla başla çalışıyorlar."

        - "Türkiye dış ticaretle büyüyen bir ülke"

        Bolat, hızlı, etkin, modern ve konforlu hizmet verme çabasında olduklarına işaret ederek "Türkiye dış ticaretle büyüyen bir ülke. Milli gelirimiz 1 trilyon 640 milyar doların yarısı kadar mal ve hizmet ihracat ve ithalat toplamı var. Yani yaklaşık 850 milyar dolara yakın bir dış ticaret ekonomimiz var. Bunlar da gümrük müdürlüklerimizden, limanlarımızdan, kara geçiş kapılarımızdan gerçekleştiriliyor. Onun için hızlı, etkin, modern ve insanlarımıza konforlu hizmet verme çabası içindeyiz." diye konuştu.

        Ticaret Bakanlığının gümrükler noktasında 7 gün 24 saat çalışma halinde olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

        "Gemiler, özellikle Türkiye'mizden ihracat amaçlı çıkan gemiler arttıkça, kara ulaşım aracı olan tırların gümrük kapılarımızdan ihracata çıkışı arttıkça bizler, hepimiz mutlu oluyoruz. Çünkü ülkemizin ihracatı artıyor, döviz kazanıyoruz, dış ticaret dengemiz açısından, istikrar açısından bunlar önemli gelişmeler. Sarp Gümrük Kapımız da bu vesileyle çok kısa bir süre önce Hopa'da 1500 tırın yer alacağı bir tır parkının protokolü yapıldı. İnşallah kısa bir sürede inşaatı tamamlandığında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki uzun tır kuyruklarının azaldığını göreceğiz. Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Onlardan Allah razı olsun. Bütün ihracatçılarımız, vatandaşlarımız, turistler için hizmet vermeye devam edeceğiz."

        Bolat, Türkiye'nin dünyanın en önemli ulaşım koridorlarında bulunduğuna değinerek "Geçen cuma biz Şırnak'taydık. İpek Yolu ve Türkiye-Irak ticaretinin en önemli geçiş noktası olan Habur Gümrük Kapımızda incelemeler, çalışmalar yaptık. Bir hafta geçmedi, buradayız Sarp Gümrük Kapımızda. Biz de var gücümüzle, canla başla ülkemizin, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kemalpaşa İlçe Stadyumu'nun temel atma törenine de katılan Bolat, daha sonra Arhavi Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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