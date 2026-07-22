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        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunlarını ağırlıyor

        Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden Artvin'e gelen adrenalin tutkunları, temelden 249 metre yüksekliğiyle Yusufeli Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda halatla (rope jumping) atlayış yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunlarını ağırlıyor

        Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden Artvin'e gelen adrenalin tutkunları, temelden 249 metre yüksekliğiyle Yusufeli Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda halatla (rope jumping) atlayış yapıyor.

        Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana farklı yüksekliklerden halatla atlayan "RJ Macera" ekibi tarafından organize edilen ve 10 Temmuz'da başlayan atlayışlar devam ediyor.

        DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün koordinesinde Deriner Barajı'nı turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yaklaşık 500 adrenalin tutkunu, daha önce test atlayışları yapılarak halatla atlama için uygun olduğu belirlenen Deriner Barajı'nın gövdesinde kurulu atlayış rampasından, profesyonel ekibin kontrol ve gözetiminde atlayış gerçekleştirdi.

        - "Anlatılması zor bir duygu"

        Barajdan atlayış yapan Ayşenur Manaz, barajdan iple atlayış yapmak için Adana’dan geldiğini ifade ederek, "Barajdan 250 metreden atlamak benim için farklı bir deneyim oldu. Harika bir deneyimdi. Daha önce Mersin'de ve Ankara'da atlayışlar yaptım ama burası bambaşka bir lokasyon ve heyecan. Anlatılması zor bir duygu. İyi ki geldim" dedi.

        Manaz, atlayışı sırasında Filistin ve Gazze’deki İsrail zulmüne dikkati çekmek için Türk ve Filistin bayrakları açtığını belirtti.

        İstanbul'dan gelen Arda Efe Ağgez ise atlayıştan çok keyif aldığını dile getirerek, "Rüya gibi bir şeydi. Bu adrenalini yaşamaya devam edeceğim. Bu ilk deneyimimdi. Uzun süredir istiyordum. Doğru karar vermişim. 250 metreden atladık. Bu inanılmaz bir atmosfer. Bunun için bile tercih edilebilir." diye konuştu.

        Bulut Tekin de ilk defa atlayış yaptığını, böyle bir deneyimi yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        RJ Macera ekibi üyesi Hanife Vakhtin, test atlayışlarının ardından tüm resmi prosedürlerin tamamlandığını, güvenlik denetimlerinden başarıyla geçtiklerini ve etkinliği organize ettiklerini söyledi.

        Kolombiya, İrlanda, Belarus, Rusya, Gürcistan ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkeden adrenalin tutkununun Artvin'e geldiğini dile getiren ​​​​​​​Vakhtin, "Dünyadaki diğer baraj atlayışları yaklaşık 220 metreden yapılıyor. Biz burada 250 metreden atlıyoruz. Bu deneyimi yaşamak isteyenler dünyanın dört bir yanından Artvin'e geliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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