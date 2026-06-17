Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı. Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı, suda çırpınan bir caretta caretta fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, hayvanı tutup ipi makasla kesti. Kurtulan caretta caretta yüzerek uzaklaştı. Caretta carettanın kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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