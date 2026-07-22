Aydın Kuyucak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.