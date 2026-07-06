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        Aydın'da 3 kişinin boğulduğu plajda riskli olmasına rağmen denize giriliyor

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün 3 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Sevgi Plajı'nda, akıntı ve yüksek dalga nedeniyle kırmızı bayrak çekilmesine rağmen denize girilmeye devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Aydın'da 3 kişinin boğulduğu plajda riskli olmasına rağmen denize giriliyor

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün 3 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Sevgi Plajı'nda, akıntı ve yüksek dalga nedeniyle kırmızı bayrak çekilmesine rağmen denize girilmeye devam ediliyor.

        Davutlar Mahallesi'ndeki plajdaki işletmeler, dünkü olayın ardından akıntı ve yüksek dalganın devam etmesi üzerine sahile denize girmenin tehlikeli olduğunu gösteren kırmızı bayrak astı.


        Burada görevli İbrahim Esmer, dün, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardığını, riskli olmasına rağmen vatandaşların yüzdüğünü söyledi.

        Kıyıya kırmızı bayrak astıklarını belirten Esmer, "Bu bayrağın anlamı 'Şu anda denize girilmemesi gerekiyor, denizde çok büyük dalga ve akıntı var.' İyi yüzme bilseniz de girmeyin. Bu bayrağın anlamı ikazdır. Dün de benzer bayrak vardı. Uyarılarımızı yapmamıza rağmen bazı vatandaşlarımız uymadı, yaşanmaması gereken şeyler yaşandı." ifadelerini kullandı.

        Tatil için gelen Aylin Yılmaz, risk nedeniyle denize giremediğini ifade etti.

        Sevgi Plajı'nda dün, dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

        Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarılmıştı. Kıyıya çıkarılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürülmüş, durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.






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