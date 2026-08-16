Aydın'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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