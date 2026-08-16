Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Aydın'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Aydın'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mazlum Ç'nin yangında yaralanan eşi D.Ç. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        D.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Evde çıkan yangında öldü, eşi yaralandı
        Evde çıkan yangında öldü, eşi yaralandı
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Kuyucak Belediyesi'nin ilk kadın kamyon şoförü...
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Kuyucak Belediyesi'nin ilk kadın kamyon şoförü...
        Didim'de 22. Yazarlar Festivali sona erdi
        Didim'de 22. Yazarlar Festivali sona erdi
        Meteoroloji'den Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
        Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düştü
        Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düştü
        Sultanhisar'da eğitim kurumlarında yeni dönem hazırlığı
        Sultanhisar'da eğitim kurumlarında yeni dönem hazırlığı