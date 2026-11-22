Aydın'da ara tatil sona erdi, öğrenciler okullarına dönüyor
Aydın'da ilk ara tatilin tamamlanmasıyla birlikte okullarda eğitim öğretim yeniden başlıyor. Kent genelindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören 188 bin 343 öğrenci ile görev yapan 15 bin 750 öğretmen, yarın yeniden okul mesaisine başlayacak.
Aydın’da ilk ara tatilin tamamlanmasıyla birlikte okullarda eğitim öğretim yeniden başlıyor. Kent genelindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören 188 bin 343 öğrenci ile görev yapan 15 bin 750 öğretmen, yarın yeniden okul mesaisine başlayacak.
20262027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler, kasım ayındaki ilk dinlenme dönemini geride bıraktı. Bir haftalık ara tatil sürecinde derslere verilen aranın ardından pazartesi günü okullarda yeniden hareketlilik yaşanacak. Öğrenciler sınıflarına dönerken, eğitim faaliyetleri de kaldığı yerden sürdürülecek. Aydın genelinde binlerce öğrencinin yeniden ders başı yapacağı yeni haftayla birlikte eğitim öğretim yılının ilk dönemi de devam edecek. Öğrenciler, ocak ayına kadar derslerine devam ettikten sonra yarıyıl tatiline çıkacak.
Yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığının eğitim takvimine göre, birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 20262027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık dört aylık ikinci dönem maratonunun ardından yaz tatiline kavuşacak.
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