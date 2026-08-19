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        Aydın'da ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu

        Aydın'da ayçiçeği tarlaları sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Aydın'da ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu

        Aydın'da ayçiçeği tarlaları sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.

        Koçarlı-İncirliova kara yolu güzergahında bulunan yol kenarındaki tarlalar, güzellikleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

        Özellikle gün batımında ilgi gören tarlalara gelen vatandaşlar araçlarını park ederek tarlaların içerisine giriyor.

        Ayçiçekleriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, manzara karşısında hayranlıklarını dile getiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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