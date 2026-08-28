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        Aydın'da baba ve oğluna silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baba ve oğlunun silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Aydın'da baba ve oğluna silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baba ve oğlunun silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Zafer Mahallesi'nde evine girmek üzere olan M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç'ye (15), silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan M.A, M.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, M.A. ile M.A. ise serbest bırakıldı.

        - Olay

        Nazilli ilçesinde 26 Ağustos'ta M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç'ye (15) Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

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        Yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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