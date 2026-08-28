Aydın'da baba ve oğluna silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.

Nazilli ilçesinde 26 Ağustos'ta M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç'ye (15) Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, M.A. ile M.A. ise serbest bırakıldı.

Zafer Mahallesi'nde evine girmek üzere olan M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç'ye (15), silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan M.A, M.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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