Aydın'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. B.Y'nin kullandığı 09 AOS 509 plakalı beton mikseri, Nazım Hikmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya'ya (70) çarptı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.