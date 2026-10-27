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        Aydın'da beyin göçü arttı

        Aydın'ın yükseköğretim mezunlarının 2025 yılı beyin göçü oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 2 oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Aydın'da beyin göçü arttı

        Aydın'ın yükseköğretim mezunlarının 2025 yılı beyin göçü oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 2 oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini yayımladı. Aydın'da yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında artış gösterdi. 20102019 yılları arasında mezun olanları kapsayan verilere göre, Aydın'ın yükseköğretim beyin göçü oranı 2024 yılında yüzde 1,8 iken 2025 yılında yüzde 2'ye yükseldi. Aydın'da yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç oranı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınlarda yüzde 1,5, erkeklerde ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Veriler, erkek mezunların beyin göçü oranının kadın mezunlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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        Türkiye ortalamasının altında kaldı

        Türkiye genelinde 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı. Aydın'ın yüzde 2'lik oranı, Türkiye ortalamasının 0,2 puan altında kaldı. İller arasında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 4 ile İstanbul'da görülürken en düşük oran yüzde 0,2 ile Siirt'te kaydedildi.

        Mezunların ilk tercihi Almanya oldu

        Yükseköğretim mezunlarının en fazla göç ettiği ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer aldı. Yurt dışına göç eden yükseköğretim mezunlarının yüzde 22'si Almanya'yı tercih ederken, bu ülkeyi yüzde 16,9 ile Amerika ve yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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