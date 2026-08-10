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        Aydın'da bir fabrikada yangın çıktı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 23:40 Güncelleme:
        Aydın'da bir fabrikada yangın çıktı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın depo kısmında bulunan mısır sapı balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Söke Organize Sanayi Bölgesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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