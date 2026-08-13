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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu

        Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu.

        Menderes Bulvarı'nda dün Ramazan Kurt'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince yapılan incelemede zanlıların Y.K., E.K. ve M.K. olduğu belirlendi.

        Aranan 3 şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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