Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu

Menderes Bulvarı'nda dün Ramazan Kurt'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince yapılan incelemede zanlıların Y.K., E.K. ve M.K. olduğu belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu.

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