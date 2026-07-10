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        Aydın'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Aydın'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında binanın çatısı hasar gördü.

        Dumandan etkilendiği belirlenen E.B. ve H.B'ye bölgede hazır bulunan ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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