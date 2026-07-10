Aydın'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında binanın çatısı hasar gördü.
Dumandan etkilendiği belirlenen E.B. ve H.B'ye bölgede hazır bulunan ambulansta müdahale edildi.
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