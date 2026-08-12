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        Aydın'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada açıklarında deniz dibi temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Aydın'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada açıklarında deniz dibi temizlendi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

        Çalışmaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da destek vererek deniz yüzeyindeki atıkları topladı.

        Dalgıçlarca deniz dibinden hayalet ağların yanı sıra çeşitli çöpler çıkarıldı.

        Çalışmayla, denizlerin temiz tutulmasının önemine ve ekosistemin korunmasına dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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