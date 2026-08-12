Aydın'da deniz dibi temizliği yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

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