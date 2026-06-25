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        Aydın'da denize giren kişi boğuldu

        Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Aydın'da denize giren kişi boğuldu

        Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Akbük Sahili'nden denize giren İsmail Gülcan (70) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-74 ve KB-4 gemileri, Didim Kolluk Destek Timi ile DEGAK-14 özel dalış timi ve insansız hava aracı gönderildi.

        Ekipler denize girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında Gülcan'ın cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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