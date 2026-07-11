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        Aydın'da denize giren kişi boğuldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Aydın'da denize giren kişi boğuldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Soğucak Plajı'nda denize giren Fatih Ergün, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denizden çıkarılıp kıyıya getirilen Ergün, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ergün, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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