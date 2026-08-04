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        Aydın'da devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Aydın'da devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Karacasu-Geyre kara yolunda ilerleyen İlker Bozdereli (28) idaresindeki 09 AJP 529 plakalı kamyonet karşı şeride geçip devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Bozdereli'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan aynı araçtaki Ali Oyuklu (39) ve kardeşi Mehmet Oyuklu (37), ambulanslarla Karacasu ve Nazilli'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali Oyuklu kaldırıldığı Karacasu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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